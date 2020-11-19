Во Франции официально запустили 5G
С 18 ноября телекоммуникационные операторы могут предоставлять услуги с применением новейшей технологии мобильной связи.
Такое решение по результатам проведенного в октябре конкурса по распределению частот для 5G принял французский регулятор в сфере телекоммуникаций Arcep.
Лицензии на применение технологии 5G в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц получили четыре ведущие французские компании: SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.
По лицензионным соглашениям, операторы обязаны уплатить в государственный бюджет 2,789 млрд евро до 2034 года. Кроме этого, введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает 5G.
Новости по теме
Российская Федерация заявила о введении зеркальных санкций в отношении Франции и Германии в ответ на меры ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
В Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.
Федерация футбола Франции решила приостановить розыгрыш кубка до 1 декабря из карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.