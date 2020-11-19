Во Франции официально запустили 5G

С 18 ноября телекоммуникационные операторы могут предоставлять услуги с применением новейшей технологии мобильной связи.

Такое решение по результатам проведенного в октябре конкурса по распределению частот для 5G принял французский регулятор в сфере телекоммуникаций Arcep.

Лицензии на применение технологии 5G в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц получили четыре ведущие французские компании: SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.

По лицензионным соглашениям, операторы обязаны уплатить в государственный бюджет 2,789 млрд евро до 2034 года. Кроме этого, введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает 5G.

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