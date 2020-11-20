В Украине объявлен победитель конкурса на лучший эскиз большого государственного герба

Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины объявил победителя.

«Лучший эскиз большого Государственного Герба Украины выбран! Победителей определяло профессиональное жюри во главе с Андреем Гречило – автором Малого герба. Все они являются специалистами по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. В общей сложности к конкурсу были допущены 112 работ», – написал он в Teiegram -канале.

Жюри представило свое решение сегодня на заседании оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.

Теперь Минюст должен подготовить проект Закона «О государственных символах», который передадут в Верховную Раду. Если депутаты поддержат этот выбор, соответствующий эскиз будет официально оформлен как большой Государственный Герб.

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