В Европе выбрали молодого футболиста года

Газета Tuttosport традиционно с 2003 года путем голосования определяет лучшего молодого футболиста года.

На этот раз обладателем награды Golden Boy-2020 стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холандд.

Награду ежегодно получает лучший игрок в возрасте до 21 года.

Отметим, что 20-летний Холандд стал первым норвежцем и первым представителем скандинавских стран, который получил этот приз.

Напомним, Эрлинг присоединился к «шмелям» в конце декабря 2019 года, перейдя из австрийского РБ «Зальцбург» за 20 млн евро.

Добавим, что на награду претендовали еще 20 футболистов, в частности, Винисиус Жуниор («Реал»), Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд), Альфонсо Дэвис («Бавария») и Ансуи Фати («Барселона»). А в расширенный список номинантов (топ-100) также были включены два игрока Украинской Премьер-лиги: хафбэк «Шахтера» Тете и форвард «Динамо» Георгий Цитаишвили.

Напомним, в 2017 году обладателем этой награды был Килиан Мбаппе, в 2018 – Маттейс где Лигт, а в прошлом году – Жоао Феликс.

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