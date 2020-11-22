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Главная » Мир » Религия
12:32 22 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Кирилл в свой день рождения ездил к Путину за поздравлением

В день своего 74-летия, 20 ноября, патриарх Кирилл посетил президента России Владимира Путина в его резиденции, где он находится с начала пандемии коронавируса.

Путин поздравил Кирилла с днем ​​рождения.

Патриарх РПЦ, который также находится на самоизоляции с начала октября, рассказал Путину, что в РПЦ создали «целый корпус духовенства, который работает в клиниках – специально подготовленные люди».

Кирилл признал, что среди духовенства РПЦ есть жертвы пандемии коронавируса, объяснив это так: «Не может священник уклониться от выполнения своего долга, даже если он рискует жизнью».

Со своей стороны Путин поблагодарил патриарха за это служение и предложил обсудить некоторые вопросы.

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Тэги: РПЦ, патриарх Кирилл

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