Журнал Spiegel назвал немецких христиан противниками борьбы с коронавирусом
Крупнейший в Германии еженедельный журнал Der Spiegel заявил, что немецкие христиане – враги демократии и борьбы с коронавирусом.
Принят немецким парламентом новый закон о защите населения расширяет полномочия Министерства здравоохранения Германии, которое теперь может вводить любые локдауны.
Против этого закона выступили многие немцы. Они даже выходили на акции протеста.
Der Spiegel пишет, что в Восточной Германии сохранились консервативно-протестантское традиции. Издание возмущается, что церкви здесь, несмотря на карантин, по-прежнему заполнены.
Журнал призывает политиков игнорировать протесты христиан, потому что они только мешают проводить «правильную политику».
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