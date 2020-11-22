Журнал Spiegel назвал немецких христиан противниками борьбы с коронавирусом

Крупнейший в Германии еженедельный журнал Der Spiegel заявил, что немецкие христиане – враги демократии и борьбы с коронавирусом.

Принят немецким парламентом новый закон о защите населения расширяет полномочия Министерства здравоохранения Германии, которое теперь может вводить любые локдауны.

Против этого закона выступили многие немцы. Они даже выходили на акции протеста.

Der Spiegel пишет, что в Восточной Германии сохранились консервативно-протестантское традиции. Издание возмущается, что церкви здесь, несмотря на карантин, по-прежнему заполнены.

Журнал призывает политиков игнорировать протесты христиан, потому что они только мешают проводить «правильную политику».

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