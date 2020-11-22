Папа Франциск лайкнул фото обнаженной модели

Ватикан начал внутреннее расследование после того, как с официальной страницы папы римского в Instagram кто-то лайкнул фото обнаженной бразильской модели.

Как сообщает The Guardian, лайк с аккаунта папы заметили под фото модели Натальи Гариботто 13 ноября. Уже на следующий день его убрали.

Компания Гариботто COY Co. после этого решила максимально воспользоваться ситуацией и разместила изображение в своем аккаунте с подписью об «официальном благословении» папы Франциска.

Представитель Ватикана сказал The Guardian: «Мы исключаем, что лайк был от Святого престола, и мы обратились к Instagram за разъяснениями».

Также известно, что страницами папы в социальных сетях управляют сразу несколько человек.

Сама модель в Twitter дала ссылку на свой сайт в случае, «если он нужен папе Франциску».

Папа Франциск пользуется огромной популярностью в социальных сетях, его официальный аккаунт в Instagram имеет 7,4 миллиона подписчиков. В Twitter на него подписались 18,8 миллиона человек. В 2017 году он был самым популярным мировым лидером в социальных сетях

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