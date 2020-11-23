В Грузии провластная партия побеждает во втором туре парламентских выборов

«Грузинская мечта» набрала во втором туре выборов около 90% голосов. По итогам двух туров она получает в парламенте 90 из 150 мандатов.

Оппозиция бойкотировала выборы 21 ноября, назвав голосование фарсом и призвав избирателей игнорировать их. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов.

Таким образом, в выборах приняла участие только правящая партия.

Так, согласно информации ЦИК Грузии, «Грузинская мечта» набирает около 90% голосов. Право голоса на выборах 21 ноября было у более, чем 2,1 миллиона граждан Грузии. Для голосования было открыто около 2 тысяч участков. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%.

Проголосовала четверть избирателей – 562 664 человека. По итогам двух туров выборов «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов.

Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями. Это партия «Единое национальное движение», которая участвовала в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.

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