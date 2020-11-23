Баскетболист НБА заработал 79,5 млн долларов, не сыграв за два года ни одного матча
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия.
30-летний разыгрывающий должен получить 132, 9 млн долларов за следующие три сезона.
По сумме годовой зарплаты Уолл является четвертым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.
Таким образом, Уолл, который подписал с «Вашингтоном» контракт еще в 2018 году, по обновленному соглашению получил 79, 5 млн долларов, не сыграв ни одного матча за команду за это время.
Сообщалось, что »Хьюстон Рокетс» и «Уизардс» обсуждали возможный обмен с участием Рассела Уэстбрука и Уолла, однако сторонам не удалось прийти к согласию.
Сообщается, что Уолл недоволен заявлением генерального менеджера клуба Томми Шеппарда, что команда строится вокруг атакующего защитника Брэдли Била.
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