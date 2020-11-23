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02:39 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин заявил, что готов сотрудничать с любым президентом США

«Мы будем рады работать со всеми, кто пользуется доверием американского народа», – заявил президент России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с любым лидером США, но поздравит победителя выборов после улаживания всех юридических формальностей.

Он сказал, что «победитель должен быть назван самой стороной, которая должна признать победу своих оппонентов, или после того, как окончательные результаты выборов будут подтверждены легитимным способом», пишет Reuters.

«Мы будем рады работать со всеми, кто пользуется доверием американского народа», – заявил Путин.

Кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой поздравили многие страны Евросоюза.

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Тэги: Путин, президент США

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