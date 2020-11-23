Итоговый турнир ATP выиграл россиянин Медведев
Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, в Лондоне, продлилась три сета и завершилась в пользу спортсмена из России (4:6, 7:6, 6:4).
Матч длился 2 часа и 42 минуты.
Медвевев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового турнира ATP стал Николай Давыденко.
Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP.
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