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06:35 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Итоговый турнир ATP выиграл россиянин Медведев

Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, в Лондоне, продлилась три сета и завершилась в пользу спортсмена из России (4:6, 7:6, 6:4).

Матч длился 2 часа и 42 минуты.

Медвевев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового турнира ATP стал Николай Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP.

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Тэги: теннис

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