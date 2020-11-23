Российским банкам грозит дефолт из-за пандемии

Десяткам российских банков предрекли дефолт, так как в третьем квартале 2020 года ситуация в банковском секторе не улучшилась.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение 12 месяцев с российского рынка могут уйти 35 кредитных организаций.

В расчеты «Эксперт РА» вошли организации, раскрывающие отчетность на сайте регулятора, — всего 378, из них 376 банков и две небанковские кредитные организации.

Отмечается, что в третьем квартале 2020-го кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось. Также у проблемных игроков не было даже «точечного повышения устойчивости».

По оценкам аналитиков, за последние 12 месяцев 26 процентов действующих банков были убыточны, в январе-сентябре больше трети организаций столкнулись со снижением регулятивного капитала. Помимо прочего, у половины банков снизились остатки на вкладах населения.

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