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Главная » Мир » Политика
13:12 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море

Комментируя это сообщение, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: «Добро пожаловать».

«USS Donald Cook DDG 75 начал свой транзит через проливы в Черное море, отмечая седьмой раз, когда военный корабль Военно-морских сил США находится в Черноморском регионе», – говорится в сообщении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.

Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку своих союзников и партнеров по НАТО, а именно Турции, Украины, Болгарии, Румынии, Грузии.

В феврале прошлого года эсминец ВМС США Donald Cook участвовал в учениях с Украиной и другими союзниками, которые проходили в Черном море.

А в мае этого года Donald Cook в составе ударной группы НАТО побывал в Баренцевом море.

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Тэги: эсминец Donald Cook, ВМС США в Европе и Африке

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