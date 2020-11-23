Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море
Комментируя это сообщение, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: «Добро пожаловать».
«USS Donald Cook DDG 75 начал свой транзит через проливы в Черное море, отмечая седьмой раз, когда военный корабль Военно-морских сил США находится в Черноморском регионе», – говорится в сообщении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.
Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку своих союзников и партнеров по НАТО, а именно Турции, Украины, Болгарии, Румынии, Грузии.
В феврале прошлого года эсминец ВМС США Donald Cook участвовал в учениях с Украиной и другими союзниками, которые проходили в Черном море.
А в мае этого года Donald Cook в составе ударной группы НАТО побывал в Баренцевом море.
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