Украина вышла из договора о совместной монопольной политике стран СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выходе из договора о проведении согласованной монопольной политики, заключенного в рамках СНГ.

Закон о выходе из этого договора Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года, сообщает Офис президента.

Согласно документу, Украина выходит из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой с оговорками 16 января 2003 года.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

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