РФ пригрозила США выходом из договора об открытом небе

На днях из договора официально вышли Соединенные Штаты. Аналогично может поступить и Россия.

Россия в ответ на действия США может выйти из договора по открытому небу, если другие страны-участницы договора не будут соблюдать обязательства. Об этом во вторник, 24 ноября, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные, решения», – ответил он на вопрос о дальнейших планах России.

При этом Рябков отметил, что Вашингтону, в случае решения новой администрации президента вернуться в ДОН, придется делать это на худших условиях.

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