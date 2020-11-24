РФ пригрозила США выходом из договора об открытом небе
На днях из договора официально вышли Соединенные Штаты. Аналогично может поступить и Россия.
Россия в ответ на действия США может выйти из договора по открытому небу, если другие страны-участницы договора не будут соблюдать обязательства. Об этом во вторник, 24 ноября, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
«Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные, решения», – ответил он на вопрос о дальнейших планах России.
При этом Рябков отметил, что Вашингтону, в случае решения новой администрации президента вернуться в ДОН, придется делать это на худших условиях.
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Сша предлагают продлить договор СНВ на один год с ограничением по всем ядерным боеголовкам, а Путин – без каких-либо условий.
Об этом в интервью японскому изданию Nikkei заявил специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.