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04:43 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава украинского Минфина заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.

Также министр анонсировал быстрое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

«Подчеркиваю – значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций. Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше – в Верховную Раду Украины», – сказал Марченко.

Глава Минфина добавил, что сейчас в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

«Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации», – сказал Марченко .

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