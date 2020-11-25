Байден рассказал о своих планах на первые сто дней

Он не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Также он намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.

«Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», – сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.

«Я не буду использовать Минюст [США] как Трамп, и не буду утверждать, что нарушение закона имело место. Есть некоторые расследования на уровне отдельных штатов, и я не могу с этим ничего сделать, да и не буду. Но я буду делать упор на том, чтобы вернуть американцам уверенность в завтрашнем дне. Наш средний класс полураздавлен. Для меня важно с этим разобраться», – сказал Байден, отвечая на вопрос о возможном преследовании Трампа.

Он также заверил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили «немедленную помощь», но не уточнил, как он это сделает и какой она будет. «Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей», – сказал Байден, отметив, что его сотрудники уже контактировали с главным инфекционистом США Энтони Фаучи. «Он очень и очень помог», – сказал Байден, отметив, что сам пока не встречался с ним.

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