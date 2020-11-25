Украине присудили техническое поражение за матч со Швейцарией в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций присудил техническое поражение сборной Украины со счетом 0:3 за отмененный 17 ноября матч.

В день матча против Швейцарии у троих футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса вслед за Андреем Ярмоленко, Виктором Цыганковым, Сергей Сидорчуком, Виктором Коваленко, Эдуардом Соболем, Евгением Макаренко и Дмитрием Ризныком обнаружили COVID-19.

После этого главный врач кантона швейцарского Люцерна, где должен был состояться поединок, принял решение отправить команду гостей на карантин.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, апелляционный комитет организации посчитал украинскую сторону ответственной за то, что поединок не состоялся.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко заняли последнее, четвертое место в своей группе Лиги наций, уступив Швейцарии по личным встречам (у обеих команд по три очка), и вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

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