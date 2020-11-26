В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Также в знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил с сегодняшнего дня в стране трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны.

Также в знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.

Напомним, легендарный аргентинский футболист скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

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