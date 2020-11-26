В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны
Также в знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.
Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил с сегодняшнего дня в стране трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны.
Также в знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.
Напомним, легендарный аргентинский футболист скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.
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Из Аргентины поступила новость о смерти легенды.
Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.