Ученые: когнитивные способности достигают пика в 35 лет

А нервные клетки не только восстанавливаются, но и продолжают формироваться в течении всей жизни.

Ученые из США проанализировали 24 тысячи шахматных турниров с 1890 по 2014 год и проследили индивидуальное развитие конкретных спортсменов. Оказалось, что когнитивные способности человека резко растут до 20 лет, выходят на плато, а затем достигают пика примерно к 35 годам. После 45 лет — начинают снижаться, пишет «Мел» со ссылкой на научный журнал PNAS.

Кроме того, у шахматистов, родившихся после 1970-х годов, средняя когнитивная способность примерно на 8% выше, чем у родившихся за сто лет до этого. Производительность мозга спортсменов также постоянно росла в течение XX века. В 90-х годах она усилилась — на это время пришелся подъем цифровых технологий. Это значит, что современное человечество стало умнее даже за последние сто лет.

Ранее ученые выяснили, что нервные клетки не только восстанавливаются, но и продолжают формироваться в центре памяти как у молодых, так и у пожилых людей. Это значит, что мозг человека обновляется всю жизнь.

Другое исследование показало, что психоделик ДМТ, который содержится в аяуаске, способствует развитию пластичности мозга и образованию новых нейронов. Ученые ввели ДМТ мышам, и через 21 день они стали лучше проходить задачи на обучение и развитие памяти.

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