Российские христиане сравнили Лукашенко с царем Иродом

Священники и миряне Русской православной церкви, верующие Римско-Католической церкви и прихожане других христианских церквей обратилась с открытым письмом к христианам Беларуси.

«Обращаемся к вам со словами солидарности, поддержки и утешения», – говорится в письме, опубликованном на сайте «Православие и мир».

В письме говорится, что ранее синод Белорусской православной церкви призвал власти остановить насилие против мирно протестующих и предать суду «проявивших зверство и жестокость», но этого не произошло, и насилие продолжается. «Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле», – сказано в письме, где напоминается о различных случаях пыток и недавнем убийстве в Минске Романа Бондаренко.

Авторы письма фактически сравнивают действия Александра Лукашенко с действиями библейского царя Ирода, «который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть», а также большевиков, устроивших массовый террор.

Отмечается также, что священнослужители разных конфессий, «возвышающие голос против лжи и насилия», подвергаются в Беларуси давлению и угрозам.

«Мы возносим молитвы о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений. Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами», – говорится в письме, где также отмечается, что «мирный диалог – это единственная альтернатива насилию».

Тэги: христиане, Александр Лукашенко, Республика Беларусь