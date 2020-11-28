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16:00 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Раде назвали сроки принятия бюджета-2021

В парламенте проходит встреча глав фракций, премьер-министра и руководства Офиса президента.

Верховная Рада примет госбюджет на 2021 год в ближайшие две неделе, сообщил в субботу, 28 ноября, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем», – сказал он перед встречей в Раде глав фракций при участии премьер-министра и руководства Офиса президента.

Арахамия заверил, что голоса для принятия бюджета в Раде есть. Его поддержа те, кто проголосовал в первом чтении, считает нардеп.

Кроме бюджета в Раде сегодня обсуждают возвращения ответственности за недостоверное декларирование, вопрос кассовых аппаратов для ФОП, а также возможные компенсации бизнесу в случае локдауна.

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Тэги: бюджет, ВР, арахмия, бюджет-2021

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