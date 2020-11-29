Украинский тренер выиграл три футбольных чемпионата в разных странах
В чемпионате Беларуси перед последним туром за золотые медали соревновались БАТЕ и солигорский «Шахтер».
При этом клуб из Борисова опережал «горняков» на 1 очко.
Лидер встречался в Минске с «Динамо» и неожиданно оступился, сыграв вничью – 0: 0.
Еще драматичнее сложился поединок «Шахтера», который принимал «Минск». Основное время также завершилось вничью – 2: 2. Но в дополнительное время подопечные Романа Григорчука забили два мяча, выиграли матч (4: 2), а с ним и чемпионат.
«Шахтер» выиграл второй чемпионский титул в истории. Впервые команда из Солигорска стала чемпионом Беларуси в 2005 году.
Отметим, что Григорчук стал первым украинцем, который добился триумфа в трех разных странах в качестве главного тренера. В 2006-2008 гг. Григорчук становился чемпионом Латвии во главе «Вентспилса», а в 2019 году под руководством Григорчука чемпионат Казахстана выиграла «Астана».
Григорчук возглавил «Шахтер» в начале сентября, сменив у руля другого украинского тренера – Юрия Вернидуба.
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