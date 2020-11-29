Тайсон не сумел выиграть свой первый после возвращения на ринг бой
Бой в супертяжелом весе, в котором в ринг вернулись две легенды бокса, между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, завершился вничью.
54-летний Тайсон с первых секунд поединка завладел преимуществом, и старался вкладываться в удары, что у него периодически получалось.
Вместе с тем, 51-летний Джонс пытался взять свое подвижностью, действуя в целом быстрее соперника в надежде его измотать.
Тайсон в привычном стиле нагнетал ситуацию в ринге, тогда как его визави, начиная с третьего раунда все больше выбирал тактику клинчей.
Несмотря на активность Тайсона в заключительных раундах, судьи присудили ничью.
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