Врачу Марадоны предъявлено обвинение в убийстве
Власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, лечившего Диего Марадону.
Прокуратура проверяет версию, что смерть футболиста могла стать результатом небрежности медика, передает ВВС.
Аргентинский телеканал Todo Noticias сообщает, что врачу уже предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.
Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача небрежности.
По данным аргентинских СМИ, дочери Марадоны потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.
«Есть подозрения, что условия реабилитации Марадоны после операции в его доме не соответствовали необходимым требованиям, в том числе то ни было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании. Прокуроры также интересуются, как часто Луке посещал футболиста в его доме», – говорится в сообщении.
Марадона умер от инфаркта 25 ноября, ему было 60 лет.
Новости по теме
Накануне под Тегераном был убит физик-ядерщик, которого считают одним из создателей иранской ядерной программы.
Процесс против Конрада Мюррея был начат 27 сентября 2011 года, слушания завершились 3 ноября, а четыре дня спустя присяжные единогласно признали врача виновным в непредумышленном убийстве. Приговор будет оглашен 29 ноября.
Прокуроры готовы предъявить личному врачу Майкла Джексона Конраду Мюррею официальные обвинения в непреднамеренном убийстве своего пациента. Мюррея могут преследовать за преступную халатность.