Врачу Марадоны предъявлено обвинение в убийстве

Власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, лечившего Диего Марадону.

Прокуратура проверяет версию, что смерть футболиста могла стать результатом небрежности медика, передает ВВС.

Аргентинский телеканал Todo Noticias сообщает, что врачу уже предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.

Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача небрежности.

По данным аргентинских СМИ, дочери Марадоны потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.

«Есть подозрения, что условия реабилитации Марадоны после операции в его доме не соответствовали необходимым требованиям, в том числе то ни было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании. Прокуроры также интересуются, как часто Луке посещал футболиста в его доме», – говорится в сообщении.

Марадона умер от инфаркта 25 ноября, ему было 60 лет.

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