В Мариуполе пенсионер развращал 6-летнюю девочку

За развращение 6-летней девочки, дочери своих друзей, пенсионер проведет за решеткой пять лет.

В Мариуполе 61-летний пенсионер развращал 6-летнюю девочку – дочь своих друзей. При этом злоумышленник был пьян. Ребенок рассказал все родителям, которые обратились к правоохранителям, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«Прокурором в суде доказано, что 20 июля 61-летний мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих друзей в Приморском районе г. Мариуполя, а затем решил выйти за водой в ближайший магазин, взяв вместе с собой 6-летнюю дочь друзей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у колодца злоумышленник «совершил развращение девочки и иные действия сексуального характера в ее присутствии».

Дома испуганная девочка рассказала все родителям. Те немедленно обратились с заявлением к правоохранителям.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении. Ему дали пять лет лишения свободы.

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