ЕС готовит санкции против России и Китая за фейки – СМИ

ЕС собирается наказать санкциями Россию и Китай за фейки, которые те распространяли, чтобы «улучшить свой собственный имидж».

Европейская комиссия (ЕК) готовится впервые предложить Европейскому Союзу ввести санкции на «иностранных игроков» из России и Китая, распространяющих дезинформацию. Так, с начала мониторинга зафиксировано более 10 тысяч фактов прокремлевской неправдивой информации, пишет Радио Свобода, ссылаясь на проект документа, имеющийся в редакции.

ЕК намерена 2 декабря представить План действий европейской демократии. В нем говорится, что блок из 27 членов «должен более систематически использовать весь спектр инструментов в своем наборе инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям влияния и их дальнейшего развития, в том числе путем возложения издержек на виновных».

ЕК предупреждает, что фейки могут стать оружием иностранных игроков. Также в документе говорится, что «определенные третьи страны (в частности, Россия и Китай) участвовали в целевых операциях влияния и кампаниях по дезинформации вокруг COVID‑19 в ЕС и во всем мире, стремясь подорвать демократические дискуссии, усилить социальную поляризацию и улучшить свой собственный имидж».

Отмечается, что на сегодня известно о более 500 примерах прокремлевских фейков по коронавирусу в этом году и более 10 тысяч примерах прокремлевской дезинформации с момента начала мониторинга пять лет назад.

Также предлагается ужесточить правила ЕС для онлайн-платформ, распространяющих заведомо лживую информацию.

ЕК планирует обнародовать Закон о цифровых услугах в конце 2020 года и предложить правила, «обеспечивающие большую подотчетность в отношении того, как платформы модерируют контент, рекламу и алгоритмические процессы».

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