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02:48 01 Декабря 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В матче Английской премьер-лиги футболист получил перелом черепа

В матче 11-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон» и проиграл – 1:2.

Матч запомнился страшной травмой, полученной лидером «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом в самом дебюте поединка.

Все произошло во время углового у ворот гостей, когда мексиканец и защитник хозяев Давид Луис столкнулись в воздухе головами. Столкновение было настолько жестким, что телевизионщики решили его показывать на повторах.

Форварда унесли с поля и отправили в больницу. По сообщению официального сайта «Вулверхэмптона», Хименес успешно перенес операцию после перелома костей черепа.

В свою очередь, Луис смог продолжить игру, но только до перерыва, когда он был заменен.

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Тэги: футбол, перелом

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