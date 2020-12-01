Экс-президенту Кыргызстана отменили приговор за коррупцию
Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры двух инстанций бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву .
Решение суда объявили 30 ноября. Дело направили в Первомайский районный суд Бишкека на новое рассмотрение.
В июне Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор Атамбаеву. Суд приговорил Атамбаева в этом деле к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным по ст. 319 («Коррупция»). Его обвиняли в коррупции из-за незаконного освобождения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.
Атамбаев был президентом в 2011-2017 годах. го задержали в августе 2018 года.
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