Экс-президенту Кыргызстана отменили приговор за коррупцию

Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры двух инстанций бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву .

Решение суда объявили 30 ноября. Дело направили в Первомайский районный суд Бишкека на новое рассмотрение.

В июне Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор Атамбаеву. Суд приговорил Атамбаева в этом деле к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным по ст. 319 («Коррупция»). Его обвиняли в коррупции из-за незаконного освобождения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев был президентом в 2011-2017 годах. го задержали в августе 2018 года.

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