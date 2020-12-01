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03:19 01 Декабря 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Страны-члены ОЗХО осудили отравление Навального

В Организации по запрещению химического оружия считают неприемлемым применение яда типа «Новичок», которым был отравлен российский политик.

56 из 193 стран-участниц ОЗХО в совместном заявлении осудили отравления Навального Новичком.

Кроме Великобритании, к заявлению присоединились все страны ЕС, Украина, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие.

Страны-участницы выразили «полное доверие отчету независимых экспертов ОЗХО», а также выразили «озабоченность» тем, что вещество того же типа была применено против бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

«Использование химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и вызывает опасения», — говорится в заявлении.

Страны призвали Россию к оперативному и прозрачному расследованию факта отравления Навального.

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Тэги: Организация по запрещению химического оружия, отравление Навального

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