Страны-члены ОЗХО осудили отравление Навального
В Организации по запрещению химического оружия считают неприемлемым применение яда типа «Новичок», которым был отравлен российский политик.
56 из 193 стран-участниц ОЗХО в совместном заявлении осудили отравления Навального Новичком.
Кроме Великобритании, к заявлению присоединились все страны ЕС, Украина, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие.
Страны-участницы выразили «полное доверие отчету независимых экспертов ОЗХО», а также выразили «озабоченность» тем, что вещество того же типа была применено против бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.
«Использование химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и вызывает опасения», — говорится в заявлении.
Страны призвали Россию к оперативному и прозрачному расследованию факта отравления Навального.
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18 ноября Палата представителей приняла резолюцию, в которой осудила «явно целенаправленное отравление» российского оппозиционера.
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай», впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального.
The Guardian пишет, что к отравлению причастен отдел ФСБ, отвечающий за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами.