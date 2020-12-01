Турецкие ученые выяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами.

Это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов.

Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, даже если у них нет температуры или кашля. Турецкие ученые решили определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19. Они оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания.

Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался.

«COVID-19 – сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, – пишут авторы статьи. – Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки».

По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее «матовое стекло» при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.

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