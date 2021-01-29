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19:00 29 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гвинея зарегистрировала российскую вакцину Спутник V

Прививку российской COVID-вакциной Спутник V уже получил президент республики Альфа Конде.

Африканское государство Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 29 января.

«Республика Гвинея стала вторым государством Африки, которое зарегистрировало вакцину Спутник V», – приводит РФПИ слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.

Он сообщил, что прививку вакциной Спутник V уже получил президент республики Альфа Конде.

Препарат Спутник V зарегистрирован также в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ.

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Тэги: Россия, covid-19, спутник V, гвинея, вакицна

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