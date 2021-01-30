Украинцы не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020

Матчи смогут посетить только болельщики стран, в которых они будут проходить. Такое решение было принято УЕФА и представителями 12 организаций, принимающих Евро-2020.

Расширенный допуск будет только на стадии плей-офф, но с существенным ограничением посещаемости. Предполагается, что со стадии 1/8 финала трансфер болельщиков на матчи будет осуществляться чартерными рейсами, при этом доставлять людей будут прямо на стадион, а сразу после поединка – в аэропорт, с минимальным контактом с местным населением.

Отмечают, что более полутора миллиона билетов из трех миллионов уже проданы. Однако, учитывая все обстоятельства с пандемией COVID-19, УЕФА намерена вернуть все деньги за проданные ранее билеты, после чего организует новую продажу, когда уточнит приемлемое количество зрителей в том или ином городе.

Евро-2020 перенесли из-за пандемии COVID-19.

Турнир стартует 11 июня. Финал состоится 11 июля.

Соперниками сборной Украины в группе «С» стали Нидерланды, Австрия и победитель плей-офф квалификации Северная Македония.

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