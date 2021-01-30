Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира

Движение против расизма Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает The Guardian.

Норвежский парламентарий Петтер Эйде объяснил выдвижение тем, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах:

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости», – считает Эйде.

Он добавил, что участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев. И этим движение отличалось от своих предшественников.

Тэги: Нобелевская премия мира, Black Lives Matter