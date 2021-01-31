WBO дала Усику 15 дней на организацию боя с Джойсом
Всемирная боксерская организация (WBO) дала добро на проведение поединка между Александром Усиком и Джо Джойсом за звание временного чемпиона в супертяжелом весе.
Как сообщает издание The Athletic со ссылкой на промоутерскую компанию Эдди Гирна Matchroom Boxing, организация направила соответствующее письмо промоутерам боксеров Фрэнку Уоррену и Александру Красюку.
WBO отвела 15 дней на заключение договора на бой между боксерами. Состояться поединок должен в течение 90 дней после подписания соглашения. В случае, если стороны не смогут договориться, то состоятся промоутерские торги.
Также отмечается, что Боб Арум и Эдди Гирн, которые являются промоутерами обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) соответственно, получили постановление о том, что победитель боя Тайсон – Джошуа должен в течение 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс. Если это условие не будет выполнено, то WBO объявит свой титул вакантным.
Кроме того, отмечено, что бой между Фьюри и Джошуа должен состояться летом 2021 года, и если они решат провести поединок позже, то WBO имеет право повысить временного чемпиона организации до полноценного и обязать действующего обладателя титула Джошуа провести защиту до встречи с Фьюри.
Напомним, на данный момент Усик является обязательным претендентом на пояс WBO.
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