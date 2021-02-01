Зеленский ждет помощи от Байдена в завершении войны на Донбассе

«Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке».

Президент отметил, что санкции ЕС и США против России очень важны, однако с их помощью нельзя вернуть к жизни погибших на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы американский лидер Джо Байден помог завершить войну на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO, обнародованном в воскресенье, 31 января.

«Президент Байден сказал, что он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе – это мы», – отметил глава государства. При этом президент Украины напомнил, что наша страна стремится стать равноправным членом НАТО.

«Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке (Украины – ред.). Мы благодарны Европе за их помощь, за санкции. Мы благодарны США. Санкции важны, но нельзя вернуть человеческие жизни с помощью санкций», – подчеркнул Зеленский.

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