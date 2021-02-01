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12:00 01 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На водоемах Украины за месяц погибли более 50 человек

Спасатели ежедневно работают над предотвращением чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах.

В течение первого месяца 2021 на водных объектах погибли более 50 жителей Украины. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасатели ежедневно работают над предотвращением чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах. Они проводят превентивную работу с населением, обучают граждан алгоритму действий в случае попадания под лед.

В ГСЧС напоминают, что выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде. Переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах. Нельзя выходить на лед в местах с быстрым течением; на соединении рек; там, где имеются вмерзшие в лед доски, палки и т.п.; во время сильного перепада температуры и потепления.

Напомним,  в Черкасской области на реке Днепр под лед провалились двое мужчин и ребенок 2010 года рождения. Инцидент произошел в 250 метрах от берега. Все люди погибли.

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Тэги: жертвы, статистика, ГСЧС, водоемы

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