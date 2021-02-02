День Сурка: грызун предсказал раннюю весну и «посоветовал» как пережить ковид

На биостанции Харьковского национального университета имени Каразина разбудили сурка Тимку ІІІ.

Сегодня во вторник, 2 февраля, на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары разбудили сурка Тимку ІІІ, чтобы узнать, какой будет весна в этом году, сообщает издание Объектив.

По приметам, если сурок не увидит свою тень, а такое случается в пасмурный день, то весна будет ранняя. В солнечный день грызун видит свою тень, что предвещает еще шесть недель зимы. В этом году Тимка ІІІ предсказал раннюю весну.

«Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю – две, а надо немножко подождать», – истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.

Сурка также попросили посоветовать лучший способ уберечься от коронавируса. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью «Вакцина», спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты, сало с чесноком, космический аппарат с надписью «На Марс» и игрушечного Ждуна с надписью «Выдержка». Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.

«Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке», – истолковала второй прогноз Тимки IIІ Надежда Токарская.

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