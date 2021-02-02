Запорожский автозавод начнет собирать Kia

ЗАЗ начинает сборку седана и паркетника корейской марки Kia. Официальная презентация моделей пройдет в онлайн-формате.

На Запорожском автозаводе вскоре начнется сборка двух моделей корейского автопроизводителя Kia – Rio Sedan и Rio X. Об этом автогигант сообщил на своей странице в Facebook.

«Дилеры Kia уже принимают предзаказ на автомобили Rio Sedan и Rio X, а 2 февраля 2021 на странице Kia Ukraine состоится их презентация», – говорится в сообщении в соцсети.

Отмечается, что модель Rio Sedan – это автомобиль, максимально адаптированный для тяжелых дорожных условий. А Rio X – кроссовер с клиренсом в 195 мм, «который только ждет возможности, чтобы влиться в поток современного города».

По словам представителей компании, комплектующие буду поставляться заводом Hyudai Motors. Производство же осуществляется на заводе ЗАЗ.

Известно, что обе модели будут оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра. Максимальная скорость Rio Sedan – 185 км/ч, а Rio Х- 175 км/ч.

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