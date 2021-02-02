НБУ: Индекс базовых отраслей упал впервые за 5 лет

Индекс производства базовых отраслей ежегодно рос с 2015 года, а в кризисном 2020 году упал на 3,7%.

По итогам 2020 году Индекс производства базовых отраслей Украины упал впервые за пять лет, падение составило 3,7% г/г. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

При этом в декабре Индекс ускорил рост (до 9% г/г) за счет улучшения показателей в большинстве секторов.

Рост сельхозпроизводства ускорился до 26% г/г вследствие смещения темпов уборки поздних зерновых и технических культур. Определенное восполнение отложенного спроса после карантина выходного дня, ожидание январского локдауна и увеличение темпов роста зарплат обусловило ускорение роста розничной торговли (до 13,4% г/г).

Благодаря высокому внешнему спросу, наращиванию расходов бюджета и более холодной, чем в прошлом году, погоде, возобновился рост в промышленности (на 4.8% г/г). Значительные темпы увеличения расходов бюджета на дорожную инфраструктуру поддерживали рост в строительстве.

«В то же время оживление промышленности и строительства, а также наращивание экспорта стимулировали оптовый товаро – и грузооборот», – говорится в обзоре.

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