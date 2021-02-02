Илон Маск заявил об уходе из Twitter
Бизнесмен решил уйти из соцсети на время. На его аккаунт подписано почти 45 млн пользователей.
Американский предприниматель, основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил временно покинуть социальную сеть Twitter. О своем решении он объявил в Twitter.
«Ухожу из Twitter на время», – такую запись оставил миллиардер в своем аккаунте в этой соцсети.
О причинах своего поступка Маск не сообщил. Также неизвестно, на какой срок он покидает социальную сеть.
Страницу в Twitter Маск завел летом 2009 года. Сейчас у него 44,8 миллионов подписчиков.
Off Twitter for a while
— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021
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