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21:00 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Илон Маск заявил об уходе из Twitter

Бизнесмен решил уйти из соцсети на время. На его аккаунт подписано почти 45 млн пользователей.

Американский предприниматель, основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил временно покинуть социальную сеть Twitter. О своем решении он объявил в Twitter.

«Ухожу из Twitter на время», – такую запись оставил миллиардер в своем аккаунте в этой соцсети.

О причинах своего поступка Маск не сообщил. Также неизвестно, на какой срок он покидает социальную сеть.

Страницу в Twitter Маск завел летом 2009 года. Сейчас у него 44,8 миллионов подписчиков.

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Тэги: твиттер, Илон Маск

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