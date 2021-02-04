НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
04:16 04 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США приостановили вывод военных из Германии

Администрация президента США решила приостановить передислокацию войск в Европе, в частности выведение значительной части военнослужащих из Германии.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтер отметил, что предварительно запланированный вывод войск США из Германии «заморожен».

Он также добавил, что план, который предусматривал передислокацию европейского командования США из Штутгарта в Бельгию, возвращение в США 2-го кавалерийского полка Вильсек и другие шаги, «был бы одним из крупнейших перераспределений сил в Европе за последние десятилетия».

Напомним, в начале июня прошлого года стало известно, что Дональд Трамп намерен сократить численность американского военного контингента в Германии.

Источник:
Тэги: Германия, США, вывод войск

Новости по теме

Из Германии выводят почти 12 тысяч военных США

Часть военнослужащих вернутся домой, а часть будет передислоцирована в Бельгию и Италию, заявили в Пентагоне.

Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций в Москве

О вмешательстве США и Германии во внутренние дела России заявила в телеэфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США призвали Германию отправить военных в Сирию

Об этом заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Пожар в Запорожье: горело отделение для больных COVID-19, погибли четыре человека

09:53  Украина

ЕСПЧ разрешил нищим в Швейцарии просить милостыню

09:33  Мир

95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых

07:26  Мир

США приостановили вывод военных из Германии

04:16  Мир

Поселку на Донбассе вернут историческое название Нью-Йорк

03:44  Украина

Правнук Муссолини стал игроком «Лацио»

02:10  Мир

Зеленский обсудил блокировку телеканалов Медведчука с послами стран G7 и ЕС

01:38  Украина

Украинцы больше доверяют Лукашенко, чем Байдену, – опроc

00:06  Украина

Две авиакомпании попали под санкции за полеты в РФ

16:30  Украина

Эксклюзивные условия игры в казино Goxbet

16:29  Мир

Как зарегистрироваться и начать играть в современном лицензированном казино Playdom

16:22  Мир

В США министром впервые стал открытый гей

15:30  Мир

В Украине выдали первую лицензию на онлайн-казино

14:30  Украина

В Кремле осудили закрытие телеканалов в Украине

14:02  Мир

ОАЭ первыми в мире создадут космический суд

13:55  Мир

Нафтогаз и газсбыты договорились о скидках на газ

13:30  Украина

Прототип марсианского корабля Space X опять взорвался при посадке: «Второй великолепный полёт на высоту 10 км»

12:48  Мир

Новости | Слоты