США приостановили вывод военных из Германии

Администрация президента США решила приостановить передислокацию войск в Европе, в частности выведение значительной части военнослужащих из Германии.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтер отметил, что предварительно запланированный вывод войск США из Германии «заморожен».

Он также добавил, что план, который предусматривал передислокацию европейского командования США из Штутгарта в Бельгию, возвращение в США 2-го кавалерийского полка Вильсек и другие шаги, «был бы одним из крупнейших перераспределений сил в Европе за последние десятилетия».

Напомним, в начале июня прошлого года стало известно, что Дональд Трамп намерен сократить численность американского военного контингента в Германии.

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