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11:34 04 Февраля 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В Запорожской области объявлен траур

В пятницу на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Власти Запорожской области объявили 5 февраля днем траура по погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в четверг, 4 февраля.

В связи с этим завтра на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. А также отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

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Тэги: пожар, траур, Запорожье, погибшие

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