В Запорожской области объявлен траур
В пятницу на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины, а также отменены все развлекательные мероприятия.
Власти Запорожской области объявили 5 февраля днем траура по погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в четверг, 4 февраля.
В связи с этим завтра на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. А также отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания.
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В день траура полагается приспустить государственный флаг на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, заведений и организаций.
Пожар произошел сегодня ранним утром в Хортицком районе города Запорожья.