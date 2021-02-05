Кабмин ожидает увеличение всех тарифов
В правительстве рассматривают два сценария динамики тарифов – цены будут расти в обоих случаях.
Согласно оптимистическому прогнозу Минэкономики, в 2021 году газ в Украине подорожает на 20%. Об этом говорится в сценарии развития экономики, пишет Экономическая правда в пятницу, 5 февраля.
Также подорожание ожидается и в дальнейшем: на 10% в 2022 году, и на 5% в 2023-2024 годах.
При этом за прошлый год газ подорожал на 56,3%.
Из-за роста стоимости газа также ожидается подорожание отопления и горячей воды – на 16-18% в этом году, на 6-9% – в следующем, и на 3-5% в 2023-2024 годах.
Кроме того, подорожает и электроэнергия: на 38% при оптимистическом сценарии и на 52% при пессимистическом. В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.
«Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году – на 6,5-15%, а в 2024 – еще на 6,5-10%», – говорится в статье.
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