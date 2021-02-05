Запрет телеканалов готовили восемь месяцев

Санкции решили вводить после того, как выяснили, что «это не средства массовой информации, что это сугубо пропагандистская машина».

Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что решение по блокированию телеканалов 112, Newsone и ZIK готовилось восемь месяцев и отменить его уже нельзя. Подробности резонансного решения он рассказал во время Киевского форума по безопасности в пятницу, 5 февраля.

«Работа началась еще летом прошлого года. Аппарат СНБО внимательно отсматривает все, что происходит в информационном пространстве. Нам было ясно, что это не средства массовой информации, что это сугубо пропагандистская машина РФ», – заявил он.

Данилов говорит, что в ходе «операции» пришли к выводу, что телеканалы несут опасность для безопасности страны и «могут перейти определенную границу».

«Когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или иные вещи, которые происходят на этих каналах, нам стало понятно, что это очень опасная для безопасности страны ситуация», – рассказывает глава СНБО.

Он снова назвал работу запрещенных телеканалов «информационным террором государства, который развернула РФ с использованием своих сообщников».

«Пока у нас не было в полной мере собранных материалов о деятельности этих личностей на территории РФ, пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять такого решения, поскольку подверглись бы опасности отмены этих решений. Эти решения отменить будет уже невозможно… Подчеркиваю, то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение восьми месяцев, было реализовано, когда материалы были готовы. Поэтому никакой конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил – это полная чушь», – сказал Данилов.

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