В Одесской области назначили нового прокурора

На должность назначен Сергей Костенко, который работал в органах прокуратуры области с 1999 года.

Прокуратуру Одесской области возглавил Сергей Костенко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 5 февраля.

«В пятницу, 5 февраля 2021, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу нового руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко», – сказано в сообщении.

По словам Венедиктовой, «прокуратура должна усилить координационную роль правоохранительной системы области. Но главная задача для каждого в нашей институции – работать на повышение доверия людей».

Костенко родился в Арцизе Одесской области. Окончил Одесскую государственную юридическую академию и Одесский государственный экономический университет. Работу в органах прокуратуры начал в 1999 году с должности помощника прокурора – стажера прокуратуры Суворовского района Одессы. С тех пор он работал прокурором Килийского района Одесской области, заместителем прокурора Одессы, прокурором Киевского района Одессы, и.о. прокурора Суворовского района Одессы, прокурором отдела прокуратуры Николаевской области, работал на различных должностях в прокуратуре Одесской области, в том числе занимал должность заместителя прокурора Одесской области.

В 2017-2018 годах был командирован в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров для участия в ее работе на постоянной основе.

Позже был замначальника управления Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР Офиса генерального прокурора.

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