Автограф Майкла Джордана продан за рекордные 1,44 млн долларов

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage.

Карточка была выпущена в 1997 году в количестве 23 штук. Качество карточки и подписи на ней были оценены как «почти в отличном состоянии». Помимо автографа, на карточке присутствует часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд НБА 1992 года, в котором баскетболист набрал 18 очков.

Покупатель предпочел сохранить анонимность. Предыдущий рекорд стоимости коллекционных карточек с Майклом Джорданом составлял 915 тыcяч долларов и был установлен несколько месяцев назад. Подчеркивается, что стоимость предметов, связанных с баскетболистом, резко возросла после выхода мини-сериала «Последний танец».

Джордан – двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он шесть раз становился лучшим игроком финала плей-офф НБА, и пять – самым ценным баскетболистом сезона.

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