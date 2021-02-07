НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
07:47 07 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинская сноубордистка завоевала золото на Кубке Европы

Аннамари Данча из Закарпатья выиграла золотую медаль в параллельном слаломе на Кубке Европы в Швейцарии.

«Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе», — сообщили в Национальном олимпийском комитете.

В 2019 году Данча выиграла первую в истории Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.

Источник:
Тэги: сноубординг

Новости по теме

Советник Трампа рассказал, что экс-президент «счастливее, чем когда-либо»

Семья Трампа тоже рада тому, что он может больше времени уделить себе вместо того, чтобы писать в социальных сетях.

Суд в Черногории отменил приговор россиянам по делу о госперевороте

Апелляционный суд отменил приговоры двум россиянам, заочно приговоренным по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

Автограф Майкла Джордана продан за рекордные 1,44 млн долларов

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты