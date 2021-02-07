Украинская сноубордистка завоевала золото на Кубке Европы

Аннамари Данча из Закарпатья выиграла золотую медаль в параллельном слаломе на Кубке Европы в Швейцарии.

«Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе», — сообщили в Национальном олимпийском комитете.

В 2019 году Данча выиграла первую в истории Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.

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