Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс
Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али.
В возрасте 67 лет умер знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али, которую он одержал в феврале 1978 года.
В течение последних пяти лет Спинкс боролся с раком простаты. В последние минуты жизни рядом с ним была супруга Бренда, об этом сообщает портал BoxingScene.
Леон Спинкс родился 11 июля 1953 года в Сент-Луисе. Рос без отца, страдал недоеданием. Для самообороны в 13 лет записался в секцию бокса. Бросил школу в 10 классе и ушел бродяжничать.
В 20 лет Леон взялся за ум и завербовался в армию. Там он возобновил боксерские тренировки и добился ошеломляющих результатов. В 1975 году Спинкс принимал участие в Панамериканских играх и завоевал серебряную медаль. А через год стал олимпийским чемпионом!
После этого Леон уволился из армии США и принял решение заняться профессиональной боксерской карьерой.
Уже в своем восьмом поединке на профи-ринге Леон Спинкс вышел против легендарного Мухаммеда Али. Грянула сенсация! Победил Спинкс решением судей.
Через полгода состоялся реванш и тут уже победил Али.
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