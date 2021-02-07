Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс

Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али.

В возрасте 67 лет умер знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али, которую он одержал в феврале 1978 года.

В течение последних пяти лет Спинкс боролся с раком простаты. В последние минуты жизни рядом с ним была супруга Бренда, об этом сообщает портал BoxingScene.

Леон Спинкс родился 11 июля 1953 года в Сент-Луисе. Рос без отца, страдал недоеданием. Для самообороны в 13 лет записался в секцию бокса. Бросил школу в 10 классе и ушел бродяжничать.

В 20 лет Леон взялся за ум и завербовался в армию. Там он возобновил боксерские тренировки и добился ошеломляющих результатов. В 1975 году Спинкс принимал участие в Панамериканских играх и завоевал серебряную медаль. А через год стал олимпийским чемпионом!

После этого Леон уволился из армии США и принял решение заняться профессиональной боксерской карьерой.

Уже в своем восьмом поединке на профи-ринге Леон Спинкс вышел против легендарного Мухаммеда Али. Грянула сенсация! Победил Спинкс решением судей.

Через полгода состоялся реванш и тут уже победил Али.

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