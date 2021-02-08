Папа римский впервые назначил женщину в Синод епископов
Французская монахиня Натали Бекварт работает с Синодом в качестве консультанта с 2019 года. Теперь она будет иметь право голоса в органе, который консультирует понтифика.
Комментируя назначение, генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Греко отметил, что это решение отражает стремление папы «к большему участию женщин в процессе принятия решений в церкви».
«С назначением сестры Натальи Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса двери приоткрылись, увидим дальше, какие шаги можно будет сделать», – сказал он.
Еще одним заместителем секретаря Синода еЕпископов стал испанский священник Луис Марин де сан Мартин.
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