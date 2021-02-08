В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек

В результате нападения на село Кутемеши погибли 14 человек, еще пять жертв в селе Куджени.

На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля.

Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении.

Как заявил представитель властей штата Кадуна Сэмюэл Аруван, 14 человек были убиты в результате нападения на село Кутемеши, еще пять – в селе Куджени. Раненые, количество которых не уточняется, госпитализированы.

Также сообщается о том, что преступники сожгли многие дома и разграбили имущество местных жителей.

Чиновник добавил, что губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфаи поручил органам государственной безопасности активизировать операции против вооруженных бандитов, совершивших нападения.

Как известно, на севере Нигерии действует исламистская группировка Боко Харам, объявившая себя частью Исламского государства. Ранее военные уничтожили 23 боевика этой группировки.

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